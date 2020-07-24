YAŞ kararlarında Muharrem İnce detayı: “Apoletlerini sökeceğim” demişti

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Eski dönemlerde saatlerce süren YAŞ'ın 45 dakikada sonuçlanması dikkat çekti. Her yıl ağustos ayı başında yapılan YAŞ, Kurban Bayramı nedeniyle 1 hafta öne çekilerek dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. YAŞ toplantısı, 45 dakikada tamamlandı ve bu toplantı son dönemin en kısa toplantısı oldu. Geçen seneki YAŞ toplantısı 1.5 saat, 2018’deki YAŞ toplantısı ise 2.5 saat sürmüştü.

51 ALBAY TERFİ ETTİ

Toplantıda alınan kararlar yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre TSK komuta kademesinde bir değişiklik olmadı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının mevcut görevlerine devam etmesine karar verildi.

17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Sıtkı Varlı ve 15 Temmuz gazisi Davut Ala tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe, tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Tümgeneralliğe terfi ettirilen Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan çatışmada vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucu gazi olmuştu. Oramiralliğe terfi ettirilen Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise FETÖ’nün kumpas davalarından İzmir Askeri Casusluk Davası kapsamında yargılanmıştı.

Haziran ayında emir subayı FETÖ davası kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Halihazırda 226 olan general ve amiral sayısı, YAŞ kararlarının yürürlüğe gireceği 30 Ağustos’tan itibaren 247 olacak. 30 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Emekliye sevk edilen isimler arasında Erdoğan’ı alkışladığı için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını yöneten, daha sonra 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Orgeneral Metin Temel ile FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan ve darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol üstlenen, daha sonra 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı da bulunuyor. İki isim de daha önce bulundukları ‘aktif’ görevlerden ‘pasif’ olarak nitelendirilen görevlere atanmışlardı.

APOLET SÖKME TARTIŞMASI

Temel, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında İnce’yi eleştiren Erdoğan’ı alkışladığı için tepki çekmiş; İnce de “Apoletlerini sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı. İnce, Temel’in emekli edilmesinin ardından sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilir” ifadelerini kullandı.

‘KUMPAS’TAN YARGILANANLARA HEM TERFİ HEM EMEKLİLİK

YAŞ kararlarıyla kumpas davası mağduru komutanlardan bazıları terfi ettirilirken, bu davalarda yargılanıp daha sonra terfi eden bazı isimler de emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tümamiralliğe terfi ettirilen İdris Acartürk, İzmir Askeri Casusluk davası kapsamında albay rütbesindeyken 20 ay tutuklu kaldıktan sonra 2016 YAŞ toplantısında tuğamiral olmuştu.

Tuğamiralliğe terfi eden Murat Ataç ise 2011’de Avustralya Askeri Ataşesi olduğu sırada Balyoz davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye’ye dönmüş ve tutuklanmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda tümamiralliğe terfi ettirilen Ayhan Gedik, Balyoz davasında; tümamiralliğe terfi ettirilen Mustafa Kaya ile tuğamiralliğe terfi ettirilen Ramazan Özoğul ve Nejat İnanır ise İzmir Askeri Casusluk davasında yargılanmıştı.

Balyoz davasında yargılandıktan sonra tuğamiralliğe terfi ettirilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça ile İzmir Askeri Casusluk davasında yargılandıktan sonra tuğamiralliğe terfi ettirilen İlker Özkan ve Hakan Ercan ise “kadrosuzluk” nedeniyle emekliliğe sevk edilenler arasında yer aldı.