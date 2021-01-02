Yaş meyve sebze fiyatlarında artış sürüyor
Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ne göre yaş meyve sebze fiyatlarında artış sürüyor
Antalya Ticaret Borsası (ATB), aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.
Aralık ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 13.55 azalırken, sebzede yüzde 0.98 ve meyvede yüzde 8.44 arttı.
Fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 16.04 atarken, sebzede yüzde 36.08 ve meyvede yüzde 59.58 yükseldi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, aralık ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 5.13 azalırken, sebzede yüzde 8.12 ve meyvede yüzde 5.24 arttı.
Miktar endeksleri yıllık bazda ise domateste yüzde 46.56, sebzede yüzde 36.07 ve meyvede yüzde 36.95 azaldı.
Antalya hallerinde işlem gören domatesin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri mart, mayıs ve ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti.
Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise daha dalgalı bir seyir gösterdi.
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