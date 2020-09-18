Yasağa rağmen maymun alan Meriç İzgi tutuklandı

Daha önce kaçak yollardan aldığı 2 maymunu da Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan Youtuber Meriç İzgi'nin "Koko" ismini verdiği maymunlardan üçüncüsü elinden alındı. Mahkemeye çıkarılan İzgi, tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 09:45
Yasağa rağmen maymun alan Meriç İzgi tutuklandı
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Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından  tespit edilen Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı.

Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, Meriç İzgi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ayrıca, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yaptı.


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