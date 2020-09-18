Yasağa rağmen maymun alan Meriç İzgi tutuklandı

18 Eylül 2020 Cuma, 09:45

Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından tespit edilen Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı.

Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, Meriç İzgi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ayrıca, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yaptı.