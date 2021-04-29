Yatırılan harçlar geri alınamıyor: 'Devlette bu kadar para da mı kalmadı?'
Tapu İptali ve Tescil davası sonucunda yurttaşlara hemen yatırılması gereken 20 bin 457 TL tutarındaki harcın davacılara yatırılması istendi. Yurttaşların söz konusu parayı 1 aydır alamadığını aktaran Hukuk Sekreteri Selda Şaşmaz, "Devlette bu miktarı yatırabilecek kadar para da mı kalmadı?" diye sordu.
İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen Tapu İptali ve Tescil davası neticesinde 20 bin 457 TL miktarındaki harcın davacılara yatırılması istendi. Davacılar, söz konusu parayı alabilmek için Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurunun ardından kısa sürede yatırılması gereken miktar, 1 aydır yatırılmıyor. Hukuk Sekreteri Selda Şaşmaz, vergi dairesini aradığında görevli memurun kendisine "Müdürden imzanın bile 1 ay gibi bir sürede çıkabileceği, ödemenin 1 aydan önce yapılamayacağı ve ödenek olması gerektiği" bilgisini aldığını söyledi.
Mahkeme kararının verilmesinin ardından ücretin hemen geri ödenmesi gerektiğini belirten Şaşamaz, "Vergi dairesi uhdesinde tuttuğu parayı nasıl değerlendirmektedir araştırılmalıdır. Yurttaşın parasını uhdesinde tutan devlet herhangi bir faiz de ödemiyor. Devlette bu miktarı yatırabilecek kadar para da mı kalmadı?" diye sordu. Şaşmaz, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulduğunu da aktardı.
Söz konusu durumdan birçok kişinin mağdur olduğunu ifade eden Selda Şaşmaz, "Şikayetvar" isimli sitede çok sayıda şikayetin iletildiğini belirtti.
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