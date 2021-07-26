Yazarlar Marmaris Kitap Günleri'nde okurları ile buluştu

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:57

30’u aşkın yayınevinin katıldığı Marmaris Kitap Günleri 16 – 25 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Marmaris Belediyesi ve Pupa Yayıncılık iş birliği ile Saman İskelesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, ile yazarlar Ahmet Telli, Murat Ağırel, Nasuh Mahruki, Fikret Eroğlu, Yusuf Samet Çakır, Tuğçe Işınsu, Kahraman Tazeoğlu gibi birçok tanınmış yazar okurlarıyla buluştu.

Özellikle yazdıkları kitaplar ve yaptıkları haberlerle gündem oluşturan gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ın söyleşileri büyük ilgi gördü. Ahmet Telli, Nasuh Mahruki ve Kahraman Tazeoğlu da imza günü düzenleyerek okuyucularıyla buluştu.

Kitap fuarını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti. Yazarlarla bir araya gelen Oktay, “Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği yazarlarımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Marmaris'te değerli isimleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



