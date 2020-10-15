Yeni araştırma: El ile yazmak, çocukları daha akıllı yapıyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:09

Yapılan çeşitli çalışmalarda elde edilen sonuçların gösterdiğine göre hem çocuklar, hem de yetişkinler, el ile yazdıkları zaman daha fazla öğreniyor ve hatırlıyorlar.

Şimdiyse başka bir çalışma, aynı durumu onaylıyor: Klavye kullanmak yerine el yazısını seçmek, öğrenme ve hatırlama yönünden en iyi sonuçları veriyor.

Van der Meer ve meslektaşları, ilki 2017 yılında ve şimdi de 2020 yılında olmak üzere bu konuyu birden fazla kez araştırdılar.

2017 yılında, 20 öğrencinin beyin faaliyetleri incelendi. Şimdiyse oniki genç yetişkin ve oniki çocukta beyin faaliyetinin incelendiği bir çalışma yayımladılar.

Bu araştırmada, çocuklar da ilk defa böyle bir çalışmaya katıldı.

Her iki çalışmada da bir EEG kullanılarak, beyin dalgası faaliyeti takip edilip kayıt altına alındı. Katılımcılar, 250’den fazla elektrodun bağlı olduğu bir kapüşon giydiler.

Beyin, faaliyet halinde olduğu sırada elektrik sinyalleri üretiyor. Elektrotlarda yer alan çok hassas algılayıcılar, beyinde oluşan elektriksel faaliyeti algılıyor.

Her bir inceleme, kişi başına 45 dakika sürdü ve araştırmacılar saniyede 500 veri noktası topladılar.

Sonuçlar; beynin hem genç yetişkinlerde, hem de çocuklarda, klavyede yazmaya kıyasla el ile yazıldığı zaman daha faal olduğunu gösterdi.

Van der Meer çalışmayla ilgili şunları söylüyor:

“Kağıt ve kalem kullanmak, beyinde anıların tutunması için daha fazla ‘çengel’ veriyor. Elle yazmak, beynin duyusal-motor bölgelerinde çok daha fazla faaliyet meydana getiriyor. Kalemi kağıda bastırmak, yazdığınız harfleri görmek ve yazarken çıkardığınız sesi duymak, pek çok duyuyu harekete geçiyor. Bu duyusal deneyimler, beynin farklı kısımları arasında temas oluşturuyor ve beyni öğrenmeye açıyor. Hem daha iyi öğreniyoruz, hem de daha iyi hatırlıyoruz.”

Kaynak: popsci.com.tr