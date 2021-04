Yeni Bakan Muş'tan ilk açıklama

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:03

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatın artması ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Muş, görevin sürpriz olup olmadığına ilişkin soruya, "AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her göreve hazır olmak gerekir. Biz de ülkemiz adına her türlü göreve hazırlıklıydık” yanıtını verdi.

Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak dün öğleden sonra açıklama yapılmıştı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alınmıştı.