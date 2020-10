17 Ekim 2020 Cumartesi, 19:56

BİLİME SARILIN...

“Bu satırları yazdığım Covid-19 salgını günlerinde dara düşen insanlık yine ‘en hakiki mürşit’e, bilime sarıldı. Bu kitap bilimi daha geniş bir kitleye tanıtıp sevdirebilirse amacıma ulaşmış olacağım.” diyen Prof. Dr. Cem Say’ın yazdığı Yeni Dünya Yeni Ağ, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Her şeyin öyküsü milyarlarca yıl önce temel parçacıkların küçük dünyasında başladı. Evren genişledikçe fizik yasaları çerçevesinde ortalama sıcaklık düştü, bu parçacıkların kimileri birbirlerini itti, kimileri birbirlerini imha etti, bazıları da bir araya gelerek hidrojen atomları gibi daha büyük nesneler oluşturdu… Peki, bunun devletlerin ortaya çıkmasıyla ilgisi ne?

“Bilgi” kavramı yüzlerce yıllık bir keşifler zincirinin sonunda nasıl bilimin konusu oldu? “Alın yazısı” diye bir şey var mı? Evrenimiz nasıl ölecek?

Bilgisayarın iki babası Turing ve Shannon’ın II. Dünya Savaşı’ndaki gizli görevleri neydi? Bir şeyi gerçekten unutabilir miyiz? Atomlar bir araya gelerek nasıl akıl ve “ruh” sahibi canlılar oluşturdular? İnsanlar makine midir?

Devlet nedir? Bir “merkez”in kontrolünden kurtulabilir miyiz? İnternet nasıl çalışır? Matematik ve kuantum fiziği her türlü iletişimin başkalarının bilgisayarlarından geçtiği ağ ortamında mahremiyetimizi nasıl garantileyebilir?

Para nedir? Kanser nedir? Tıp, “bilgi bilimi” bakışından neler kazanabilir? Zihnimi bir bilgisayara yükleyip bedenim öldükten sonra da yaşamaya devam edebilir miyim?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, YENİ DÜNYA, YENİ AĞ adlı bu kitabında gezegeni saran yeni bilgi ağını, bazen “Bilgi Devrimi” veya “Bilgi Çağı” olarak adlandırılan bu sürecin bilimsel temellerini, dünyayı anlayışımızı ve yaşamımızı farklı yönlerden nasıl etkileyeceğini de sorgulayarak, keyifli ve sürükleyici bir anlatımla aktarıyor.

CEM SAY: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, yapay zekâ, kuantum bilişim ve hesaplama karmaşıklığı kuramı konusundaki araştırmalarının yanında bilimi topluma yayma amaçlı popüler yazı ve konferanslarıyla tanınmaktadır. Bir dönem ülkeyi meşgul eden davalardaki dijital delilleri inceleyip sahteliklerini ortaya çıkaran bilgisayar uzmanları arasında yer alan Say, 2018'de yayımlanan ve okurlardan büyük ilgi gören 50 Soruda Yapay Zekâ kitabının da yazarıdır.

Yeni Dünya Yeni Ağ - Bilgi Biliminin Bakışıyla Evren, Hayat ve İnsanlığın Yükselişi / Cem Say / Destek Yayınları / 208 s.