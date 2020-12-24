Yeni 'Mad Max' filmi 'Furiosa'nın vizyon tarihi belli oldu

24 Aralık 2020 Perşembe, 15:23

Charlize Theron



2015 yılında vizyona giren "Mad Max: Fury Road" ile son yılların en iyi filmlerinden birine imza atan George Miller, "Mad Max" evreninde geçen yeni hikâyeler anlatmaya hazırlanıyor.

Filmloverss'ın haberine göre uzun süredir gündemde olan yeni "Mad Max" filmi kısa süre önce şekillenmeye başlamış, "Fury Road"da Charlize Theron’un hayat verdiği Furiosa karakterinin gençliğine odaklanacak filmin başrolünü Anya Taylor-Joy‘un üstleneceği açıklanmıştı.

George Miller’ın yöneteceği filmde Anya Taylor-Joy’a eşlik etmeleri için Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II ile birlikte oyuncu kadrosu da şekillenmeye başlamıştı.

Anya Taylor-Joy



"Furiosa" filmi için hazırlıklar sürerken, filmin sinemaseverlerle buluşacağı tarih de belli oldu. Warner Bros., yeni Mad Max filminin ABD’de 23 Haziran 2023’te vizyona gireceğini açıkladı.

Filmin Türkiye vizyon tarihi henüz netlik kazanmadı.