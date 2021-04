Yeni Şafak'tan 'şaka gibi' manşet: Guardian'ın 1 Nisan şakasını manşet yaptılar

02 Nisan 2021 Cuma, 11:36

İngiliz basın kuruluşu The Guardian'ın Süveyş Kanalı'yla ilgili 1 Nisan şakası, Türk basınında gerçek haber gibi geniş yer buldu.

İngiliz gazetesinin 1 Nisan şakaları özel bölümünde yayımlanan haber, Türkiye'de başta Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi bir çok internet sitesinde BBC Türkçe kaynaklı olarak gerçekmiş gibi sunuldu.

Oda TV'de yer alan habere göre haber, internet sitelerinin ardından gazetelerde de yer aldı. Yeni Şafak gazetesi bugün "Savaş erken çıktı" manşetiyle çıktı. Haberde "İsrail ve İngiltere bypass edecek kanal içim harekete geçti" ifadeleri yer aldı. Gazetenin internet sitesi haberi daha sonra sildi.



KARTOĞLU KÖŞESİNE TAŞIDI



Akşam yazarı Mustafa Kartoğlu da parodi haberi köşesine gerçek gibi taşıdı.

Kartoğlu gazetenin haberini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde BM'nin üzerinde çalıştığı projenin İsrail sınırı boyunca yeni bir hat açacak olması üzerinde önemle düşünülmelidir. 193.3 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı'ndan 2020 yılında 18.500'den fazla gemi geçti, yani günde yaklaşık 52 gemi... Ancak mesele gemi trafiğinden, ticaret yolundan çok daha önemlidir. Kanal İstanbul Projesi'nin ne anlama geldiğini bu tarihi derslerden yola çıkarak bir kez daha düşünmek gerekiyor."

HABER DE NE YAZILMIŞTI?

The Guardian haberinde Ever Given adlı kuru yük gemisinin karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı kapatmasının ardından Mısır-İsrail sınırında ikinci bir kanal açılmasının görüşüldüğü ve konuyla Birleşmiş Milletler'in (BM) 'Ekonomileri Birleştiren Ticaret Rotaları Komitesi'nin ilgilendiği yazıldı.

Haberde 'projenin Mısır'dan Kuzey İrlanda'ya tünelleri de içerebileceği' ama 'Akdeniz'deki su seviyelerinin düşmesine de yol açacağı' ifadeleri de yer alıyordu.

Haberde 'OFP Lariol' adında aslında var olmayan bir şirkete ve bu şirketin yetkilisi olarak 'Iver Shovel' isimli bir isme yer verildi. 'Shovel' İngilizcede 'kürek' anlamına geliyor.