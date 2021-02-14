Yeni Zelanda'da üç vaka görüldü, koronavirüs kısıtlamaları geri geldi

14 Şubat 2021 Pazar, 12:19

Reuters Yeni Zelanda vaka ve ölüm sayılarını düşük tutmayı başaran ülkelerden

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland'da üç yeni koronavirüs vakasının görülmesinin ardından sokağa çıkma kısıtlamalarını geri getirdi.

Üç gün sürecek kısıtlamalar boyunca herkesin evde kalması gerekiyor.

Ardern vakaların tespit edilmesinin ardından bu zor kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bir ada ülkesi olmanın avantajlarını da kullanan Yeni Zelanda'da aylar boyunca ülke içinde bulaşım gerçekleşmemiş, ülkenin koronavirüs ile mücadelesi takdir toplamıştı.

Beş milyon nüfuslu ülkede yalnızca 2 bin 300 vaka ve 25 ölüm tespit edildi.

Auckland kentine özgü üç günlük önlemler kapsamında insanlar yalnızca temel alışverişler veya işe gitmek için evden çıkabilecek, dükkanlar ve okullar kapanacak.

Ardern bu önlemler sayesinde üç gün boyunca bu üç vakanın bulaşma ihtimaline odaklanacaklarını ve daha fazla test yapacaklarını söyledi.

Tespit edilen üç vaka, ülkenin diğer kentlerinde de koronavirüs tehdit seviyesinin artırılmasına yol açtı.

Diğer kentlerde mağazalar ve okullar açık olsa da hükümet insanlara mümkünse alternatif çalışma yöntemlerine geçme tavsiyesi verdi.

Auckland'daki üç vaka, bir kız ve ebeveynlerinde görüldü.

Haber sitesi stuff.co.nz'ye göre Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield "Bunun yeni varyantlardan biri olduğu varsayımına göre hareket ediyoruz" dedi.