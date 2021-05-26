Yeniden Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde seçim: Batur yeniden başkan

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:02

Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkez’inde yapıldı. Önce encümenini toplayan Kıyı Egeler Birliği daha sonra Olağan Meclis Toplantısı’na geçerek, birlik başkanı, başkan vekilleri, yedek katip üyeler, encümen ve komisyon üyelerini belirledi. 9 yeni üyenin birliğe katıldığı toplantıda 2020 mali yılı Kesin Hesap ve Ekli Cetvelleri ile 2020 Faaliyet Raporu da görüşülerek onaylandı.

Toplantının açılışında birlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Batur, yaşanan pandemi sürecine dikkat çekerek, “Gerçekten hiç aklımıza gelmeyen, bütçemizde tasarlamadığımız hizmetleri yürütüyoruz. Tüm belediye başkanları, birlikte görev yaptıkları meclis üyesi arkadaşlarıyla bu süreci en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor. Ben de tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu. Batur birlik üyelerine yönelik seminer çalışmalarının online ortamda sürdürülmesi için gerekli altyapının hazırlandığını belirterek, eğitimlerin yakında başlayacağını da kaydetti. Daha önce yurtiçinde ve yurtdışında yapılan seminerlerin pandemi yüzünden gerçekleştirilemediğini hatırlatan Batur, hayatın normale dönmesiyle bu çalışmalara da kaldıkları yerden devam etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yeni üyelerle güçlenerek seçimlere giden birlik Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la yola devam kararı aldı. Batur güven tazeleyerek, yeniden başkan olurken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birinci başkan vekili, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da ikinci başkan vekili olarak seçildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Batur, tüm başkanların pandemi sürecinde en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.