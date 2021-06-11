Yenilenen Kuşadası misafirleri bekliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında Barlar Sokağı, Bülent Çağatay, Sevgi, Öge, Sabucalı sokaklar ile Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nın internet, telefon, elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları bütünüyle değiştirildi.
Altyapı yenileme işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklara kentin tarihi dokusuna uygun 30 bin metrekare doğal taş döşendi. Çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirildi.
Yenileme çalışmaları tamamlanan turistik çarşılardaki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin turistik çarşılarında yürüttüğümüz yenileme çalışmaları tamamlandı. Projeye sonradan dahil ettiğimiz Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında işlerimiz kaldı. Esnafımızın taleplerini dikkate alarak gerekli çalışmaları da yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazırlattığımız gölgelikler imalat aşamasında. Önümüzdeki günlerde onların montajı da yapılacak. Çarşılara her dokunuşu büyük özveriyle yaptık. Amacımız esnafımızın uzun yıllar boyunca sorun yaşamaması” dedi.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Çukur oyuncularına suç duyurusu
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü
- Uzman isim uyardı: Marmara'da denize girecekler dikkat!
- Bir istifa kararı daha
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı