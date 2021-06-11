Yenilenen Kuşadası misafirleri bekliyor

11 Haziran 2021 Cuma, 07:20

Çalışmalar kapsamında Barlar Sokağı, Bülent Çağatay, Sevgi, Öge, Sabucalı sokaklar ile Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nın internet, telefon, elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları bütünüyle değiştirildi.

Altyapı yenileme işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklara kentin tarihi dokusuna uygun 30 bin metrekare doğal taş döşendi. Çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirildi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan turistik çarşılardaki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin turistik çarşılarında yürüttüğümüz yenileme çalışmaları tamamlandı. Projeye sonradan dahil ettiğimiz Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında işlerimiz kaldı. Esnafımızın taleplerini dikkate alarak gerekli çalışmaları da yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazırlattığımız gölgelikler imalat aşamasında. Önümüzdeki günlerde onların montajı da yapılacak. Çarşılara her dokunuşu büyük özveriyle yaptık. Amacımız esnafımızın uzun yıllar boyunca sorun yaşamaması” dedi.