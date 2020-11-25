Yer Antalya: Lüks cipte infaz: 2 ölü, 1 yaralı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:38

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lüks cipin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.