Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Marcus Rashford oldu
Manchester United'in yıldızı Rashford, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı.
Twitter hesabından aldığı ırkçı mesajları paylaşan Rashford, takımının UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu 11-10 sonuçlanan penaltı atışlarıyla Villarreal'e kaptırdıktan sonra yaşadığı üzüntünün katlandığını belirtti.
Rashford sosyal medya üzerinden 70'ten fazla ırkçı hakarete uğradığını belirterek, "Özel mesaj kutumda maymun ifadesi bırakan istismarcılardan birinin matematik öğretmeni olması beni daha çok kızdırdı. Bu adam çocukları eğitiyor! Ve hiçbir sonuç olmayacağını bildiği için özgürce ırkçı tacizde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
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