Yeşil sahalardan cepheye
Hes Kablo Kayserispor’un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Bir dönem Hes Kablo Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadiov, Azerbaycan ordusuna katıldı. 2005-2006 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor ile 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de İnter Toto kupası maçına çıkan Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan’a karşı mücadele verdi.
Rashad Sadigov, Türkiye’de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.
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