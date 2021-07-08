'Yetimlere oda yaptık' sözünün altından skandal çıktı
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı; odalardaki ayrıntılar ise tepki çekti.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Odalarda kamera olmasına ve duvarlara "Yetim gülerse dünya güler" yazılmasına tepki yağdı.
Araban Kaymakamlığı, geçen yıl nisan ayında yetim ve öksüz çocuklar için 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi başlattı. Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklara, görevliler ne istedikleri soruldu. Çocukların büyük bölümü evlerinde kendilerine ait odaları ve bilgisayarları olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Kaymakamlık, 125 aileye mensup 350 yetim ve öksüz çocuğun evlerinde, kendilerine özel oda kurma kararı aldı. Proje doğrultusunda özel odalar kurulup, duvarları boyandı. Avize ve aksesuarlarla süslenen odalara yatak, dolap, bilgisayar ve bilgisayar masası alındı.
TEPKİ ÇEKTİ
Ancak kaymakamlığın kurduğu odaların duvarlarına çocukların psikolojisi hiçe sayılarak "Yetim gülerse dünya güler" yazılmasına ve odalara kamera kurulmasına sosyal medyada "bu çocuklar nerede giyinecek? Ayıp değil mi?" yorumlarıyla tepki yağdı.
İşte tepkilerden bazıları;
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