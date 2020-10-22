YHT faciası davasında yeni gelişme: Tanık olarak dinlenecek
Ankara’da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tamamı tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve yardımcılarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dinlenmeyen tanık ve müştekilerin dinlenmesine devam edileceğini, bir önceki celse tanık olarak çağrılan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın mazeret dilekçesi göndererek, duruşmaya katılamayacağını bildirdiğini belirtti.
'ÖLEN MAKİNİSTİN CESEDİNİ BEN TAŞIDIM'
Kazada yaralananlardan ve daha önce ifadeleri alınamayan 7 müştekinin beyanı alındı. Tayfun Ünal, kaza anında trenin 5’inci vagonunda olduğunu belirterek, "Yüz, omuz ve dizimden yaralandım. Kazada ölen makinistin cenazesini ben taşıdım. Makinistlerin kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Kaza nedeniyle kurum ve kurum yöneticilerinden şikayetçiyim" dedi.
Müştekilerin ardından bazı tanıkları dinleyen mahkeme, taraf avukatlarının taleplerini dinledi.
BAZI TANIK VE MÜŞTEKİLER ZORLA GETİRİLECEK
Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile dönemin Genel Müdür Yardımcısı şu anda TCDD Genel Müdürü olan Ali İhsan Uygun, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’ın da bulunduğu bazı tanıkların gelecek celse dinlenmesi için tekrar çağrılmasına karar verdi. Çağrılara rağmen, duruşmaya gelemeyen bazı tanık ve müştekiler yönünden zorla getirilme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Otoyu fulle, cezayı gazla!
Video Haberler
- Maskesini çenesine takan yurttaş polisten kaçtı
- Muharrem İnce A Haber muhabirini böyle fırçaladı
- Akıl almaz olay! Koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar
- Canlı derste öğretmene büyük saygısızlık!
- İzmir'de korkutan görüntü!
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!
En Çok Okunan Haberler
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- İşte en büyük riski taşıyan 7 il
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Otoyu fulle, cezayı gazla!