Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini feshetti
Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fenerbahçe Kulübü, ünlü yıldızı, bu davranışı nedeniyle kınadı.
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
7 GOL 8 ASİST
Alman Max Kruse 23 maçta 7 gol 8 asistle oynamış, geçen hafta apandist ameliyatı geçirmişti.
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