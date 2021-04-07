Yıldız futbolcudan flaş sözler: Neymar saygısız!
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille takımının Portekizli futbolcusu Tiago Djalo, Neymar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Tiago Djalo, soyunma odası koridorlarında münakaşaya girdikleri Brezilyalı yıldızın yüzüne bant fırlattığını ve daha fazla saygılı olması gerektiğini söylüyor.
Fransa Ligue 1'de Lille'in deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmaya Tiago Djalo ile Neymar'ın kavgası damga vurdu.
NELER YAŞANDI?
Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son anlarında Neymar ile Lille'den Tiago Djalo arasında kavga çıktı.
Maçın son bölümünde Neymar rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Brezilyalı yıldız oyun alanı dışına çıkan topu alırken rakibini ittirdi.
Maçın hakemi Benoit Bastien de bu iki hareketin üzerine daha önce sarı kartı olan oyuncuları ikinci sarı kartla oyun dışına gönderdi.
İki oyuncu soyunma odasına doğru giderken tartışmaya devam etti. Soyunma odası koridorlarına girildiğinde iki oyuncu arasında kavga büyüdü.
TİAGO DJALO NE SÖYLEDİ?
A Bola'ya konuşan Tiago Djalo, Brezilyalı yıldızı daha fazla saygılı olmaya davet ediyor.
"Soyunma odası tünelinde bana duymazlıktan geldiğim şeyler söyledi. Hatta yüzüme (futbolcuların ayak bileklerine sardığı) bant fırlattı."
"İyi şeyler söylemedi. Bu futbolun bir parçası ama Neymar'da eksik olan şey bu, biraz daha saydı. Neymar'ın daha fazla saygılı olması gerekiyor."
"Medya mı? Onlarda bu sorumluluğa sahip. Sonunda her zaman en medya dostu oyuncuları tercih ediyorlar ve işin sonunda o futbolcular daha korunaklı hale geliyor."
TÜNELDE YAŞANANLAR
Neymar ile Tiago Djalo'nun kavgası soyunma odası koridoruna da taşındı.
Kameralara da yansıyan kavgayı soyunma odası koridorlarında bulunan kişiler araya girerek ayırdı.
NEYMAR'IN BU SEZON PERFORMANSI
Ligue 1'de bu sezon 12 maçta görev alan Neymar 6 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol ve 1 asist ile oynadı.
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