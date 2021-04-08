Yıldız futbolcuyu statta unuttular

08 Nisan 2021 Perşembe, 14:02

Borussia Dortmund, 20 Mart günü deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı. Sarı - siyahlıların iki puan bıraktığı deplasman maçının ardından ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

MATS HUMMELS'İ KÖLN'DE UNUTTULAR

BILD'de yer alan habere göre, 2-2 sona eren mücadelenin ardından takımın tecrübeli isimlerinden Mats Hummels, çıkış koridorunda basın mensuplarının sorunlarını yanıtlıyordu.

Bu esnada Borussia Dortmund takım otobüsü RheinEnergie Stadyumu'ndan hareket etti.

Hummels'i almadan yola çıkan takım otobüsünde bulunan hiçbir oyuncu, takımın deneyimli isminin otobüste olmadığını fark etmedi.

Daha sonra durumun farkına varan kulüp çalışanları Köln'den bir minibüsle Mats Hummels'i aldı.

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın iki gol attığı karşılaşmada deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mats Hummels bu sezon Borussia Dortmund formasıyla ligde sahaya çıktığı 27 karşılaşmada 4 gole imza attı. 32 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise 39 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

BORUSSİA DORTMUND'UN KALAN MAÇLARI

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasının 7 puan gerisine düşen Borussia Dortmund ligde oynadığı son 4 maçta bir galibiyet alabildi.

Dortmund kalan maçlarda sırasıyla, Stuttgart (D), Werder Bremen, Union Berlin, Wolfsburg (D), Leipzig, Mainz (D) ve Leverkusen ile karşılaşacak.

Ligde 43 puanla 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, 4. sıradaki Eintracht Franfurt'un 7 puan gerisinde bulunuyor.