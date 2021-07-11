‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek.

Kültür Sanat
11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00
‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor
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Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde düzenlenecek. Turkcell kullanıcıları konser biletlerini indirimli olarak satın alabiliyor. 

Konser programı şöyle:

Sertab Erener - 30 Temmuz, Aleyna Tilki - 31 Temmuz, Yüzyüzeyken Konuşuruz - 1 Ağustos,     Berkay - 2 Ağustos, Ceza / Anıl Piyancı / Sansar Salvo - 3 Ağustos, Kenan Doğulu - 4 Ağustos, MFÖ - 5 Ağustos, Funda Arar - 6 Ağustos, Haluk Levent - 7 Ağustos, Ebru Yaşar - 11 Ağustos.



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