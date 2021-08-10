Yılmaz Özdil'den canlı yayında sert sözler

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, medyadaki "fon tartışmaları" ve mültecilerle ilgili devam eden tartışmalar üzerine sert açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2021 Salı, 12:55
Yılmaz Özdil'den canlı yayında sert sözler
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Nokta TV canlı yayınında son günlerin gündemdeki tartışma konusu mülteci göçü hakkında açıklamalarda bulunan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Afgan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine yönelik eleştirilere karşı yayınlar yapan medya kuruluşlarını eleştirdi.

"GAZETECİ KILIKLI ÇANTACILAR VAR"

Özdil, göçmen tartışması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Balyoz, Ergenekon davaları, anayasa referandumlarında da gördük. Sömürge solcuları var bu ülkede. Son dönemde gördük, yabancı fonlardan para alan gazeteci kılıklı çantacılar var. Kara paracıların otellerinde kalan, kokain baronlarının soytarısı olmuş gazeteciler var.

Emperyalizmin uşağı, maşası 2. Cumhuriyetçiler var bu ülkede. Tarikat, cemaat, zır cahil atmosferi var. Bunların hepsinin koalisyonu dönüyor bize akıl veriyor, ‘Siz ırkçısınız' diyor. Biz ırkçı değiliz, siz vatan hainisiniz. Suriyelilere kimse karşı değil ama Suriye de karşı değil. 5,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye niye dolduruyorsun, Amerikan ajanı, Amerikalılarla beraber kendi ülkesinde silah çekmiş Afganları sen kendi ülkene niye dolduruyorsun kardeşim?"


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