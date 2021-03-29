Yılmaz Vural Süper Lig'e geri dönüyor

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:45

TRT Spor'un iddiasına göre tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural Büyükşehir Belediyespor'la mutabakata vardı. Resmi imzaya kalan anlaşmanın detaylarının kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de.

İSMAİL KARTAL İLE 5 GÜN

BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirdiği İsmail Kartal ile de yalnız 5 gün çalışabildi.