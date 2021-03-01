Yine deplasman yine Pelkas

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:34

Sezon başında PAOK'tan Fenerbahçe 'ye transfer olan Dimitrios Pelkas attığı goller ve yaptığı asistlerle sezona damga vurmaya devam ediyor. Skora katkısını çoğunlukla deplasman maçlarına saklayan Yunan oyuncu, Trabzon'da da takımını güldürdü ve galibiyeti getiren isim oldu.

Zorlu mücadelenin 76. dakikasında ceza sahası dışından şık vuruşuyla fileleri havalandıran Pelkas, Süper Lig 'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce oynadığı maçlarda 5 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, bu 10 golün sadece ikisinde Kadıköy'deydi.

DİMİTRİOS PELKAS GOLLERİNİ NEREDE ATTI?

Bu sezon beş gol kaydeden Pelkas, bu gollerin 4'ünü İstanbul dışında kaydetti. Fenerbahçe formasını ilk kez giydiği İzmir'de Göztepe ağlarına bir gol bırakan Yunan oyuncu, 3-1 kaybedilen Gaziantep deplasmanında takımının tek golünü kaydetti. Erzurum deplasmanında 1 gol ve 1 asistle güne damga vuran Pelkas, son olarak Trabzon'da kritik bir gole imza attı. Pelkas, Kadıköy'de oynadığı maçlarda sadece Alanyaspor filelerini havalandırdı.

DİMİTRİOS PELKAS'IN ASİSTLERİ

Bu sezon beş asist yapan Pelkas, bu alanda da deplasmanları daha çok sevdiğini gösterdi. Kadıköy'de sadece Kayserispor karşılaşmasında Mame Thiam'ı golle buluşturan yıldız orta saha, Gençlerbirliği deplasmanında iki, Kasımpaşa ve Erzurumspor deplasmanlarında da birer asist yaptı.

UZUN SÜREDİR YOKTU

Ocak ayının son gününde oynanan Ç.Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, bir süredir takımdaki yerini alamıyordu. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, Trabzonspor maçıyla beraber ilk 11'deki yerine yeniden kavuştu. Mesut Özil ile beraber ilk defa 11'de buluşan Pelkas, gurbetçi oyuncunun 66. dakikada oyundan çıkmasıyla esas yerine döndü ve 10 dakika sonrasında da takımını öne geçiren golü kaydetti.

DİMİTRİOS PELKAS MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Bizim için zor bir maçtı ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında iyi bir performansımız vardı. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Gol atıp takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Biz bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak Perşembe günü de kazanarak 3 puanı almalıyız. Şu an geleceği çok fazla düşünmemeliyiz. Tabii ki hedefimiz var ama maç maç bakmamız lazım. Geliştirmemiz gereken noktalara odaklanmalıyız."