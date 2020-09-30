Yine olay yine Mourinho!

30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:31

Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar yaşandı. Jose Mourinho tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına indi. 3 dakika sonra gelen gol turu getirdi.

Dakikalar 76’yı gösterirken Tottenham savunmacısı Eric Dier kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı.

Koşarak soyunma odasına giden Dier’ın pozisyonunda oluşan boşlukta Chelse, Odoi ile çok net bir pozisyon kaçırdı. Dier’ın tuvalete gittiği sırada Chelsea’nin ikinci gol şansını yakalaması Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu adeta çileden çıkardı.

MOURINHO PEŞİNDEN GİTTİ

Yaşananlara sinirlenen Mourinho yedek kulübesini terk ederek soyunma odasına Eric Dier’ın peşine gitti. Dakika dakika ekranlara gelen o anlarda Mourinho’nun adeta çıldırdığı görüldü. İçeriye girerek Eric Dier’ı dışarıya çıkaran ve sahaya döndüren Mourinho oyuncunun ardından yeniden yedek kulübesindeki yerine aldı.

3 DAKİKA SONRA BERABERLİK GELDİ

Yeşil sahaların gördüğü en garip olaylardan birinin yaşandığı Tottenham’da Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi.

Ceza sahasına yapılan ortada bir anda topu önünde bulan Erik Lamela topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı. Bu gol normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalar oynanmadan penaltılara götürdü. Penaltılarda Chelsea adına Mason Mount atışı kaçırdı ve Tottenham 5-4’le tur atlayan taraf oldu. Mourinho bu kez sevinç turu atarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Kaynak: Skor