YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:10

ÖSYM, "2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" açıklamasında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ayrıca Halis Aygün YKS 2020 birincilerinin hangi illerden çıktığını da açıkladı. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. Öğle saatlerinde ise YKS cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM, cevap kağıtları için, "ÖSYM: 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadesini kullandı.

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