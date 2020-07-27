YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.
ÖSYM, "2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" açıklamasında bulundu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ayrıca Halis Aygün YKS 2020 birincilerinin hangi illerden çıktığını da açıkladı. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. Öğle saatlerinde ise YKS cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM, cevap kağıtları için, "ÖSYM: 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadesini kullandı.
2020-YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/5aVaVNYIJp pic.twitter.com/zewIVWu8zi— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 27, 2020
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!