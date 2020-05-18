YKS sınavı için 7 öneri

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Üniversite ve liseye giriş sınavlarına girecek öğrenciler, hem tarihlerin değişmesinden hem de “salgın gölgesi’’nde soru çözecek olmaktan kaygılı.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “YKS tarihi, bir ay öne alınarak gençlerin tüm çalışma planları altüst edilmiştir. Gerçek olan şudur ki hem gençlerin hem de ailelerin psikolojileri bozulmuştur. Artık gençlerimiz, sınava ‘yeterince hazırlanamadım’ gerçeği üzerinden ‘bozuk psikoloji’ ile girecektir’’ dedi.

Yıldırım’ın sınav günü yaşanabilecek sorunlar için önerileri şöyle:

- Sınıflar en fazla 10 öğrencili olmalı.

- Saatlerce maske ile sınav olmaya alışık olmayan öğrenciler için sınav gözetmenlerine eğitim verilmeli.

- Bunalıp maskesini gevşeten - çıkaran öğrenciye karşı hoşgörülü yaklaşılmalı, öğrencinin moralini bozucu söylem ve davranış içine girilmemeli.

- Hasta olmasa bile öksüren öğrenci, kendisi ve diğer öğrencilerin tedirgin olmaması açısından kısa süreliğine gözetmen eşliğinde salon dışına çıkabilmeli ve tekrar sınava kaldığı yerden devam edebilmeli.

- Her okulda virüs salgını konusunda uzman (mümkünse doktor-hemşire) bulunmalı.

- Sınava girecek öğrencinin salgın ve sınav stresiyle yaşayabileceği “atak” için her okulda rehber öğretmen bulundurulmalı.

- Bu süreçte milyonlarca insanımız işsiz kalmıştır. Bu nedenle YKS sınav ücretini yatıramayacağı için sınava giremeyecek öğrencilerimizin ücretlerini de devlet karşılamalıdır. Aksi takdirde çok sayıda öğrencimiz mağduriyet yaşayacaktır.

‘SINAVLAR ERTELENSİN’

Eğitim Sen’in “LGS-YKS ertelensin” talebi ile başlattığı imza kampanyasına 17 bin 964 kişi imza atarak destek verdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ve YÖK’e gönderilecek. Sendika Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) haziranda yapılacağının açıklanması ile konudan doğrudan etkilenen kesimlerin tepki gösterdiği hatırlatılarak “Sınavın uygulanması durumunda sağlıkları ile ilgili risk oluşacağını düşünen milyonlarca öğrenci, eğitim ve bilim emekçisi, günlerce kararı alan siyasi iktidara oluşabilecek sorunları ve olumsuz sonuçları anlatmaya çalıştı’’ denildi.

Uzaktan eğitime erişimi olmayan yüz binlerce öğrencinin maruz kalacağı eşitsizliklere dikkat çekilen açıklama şöyle: “Ancak eğitimcilerin, ailelerin, bilim insanlarının ortaya koyduğu tüm düşünce, öneri, eleştiri ve talepler siyasi iktidar tarafından dikkate alınmamıştır.”

VİRÜSE DEĞİL ‘OYUN’A BULAŞTIK!

Koronavirüs nedeniyle evlere kapanan ve zaman geçirmenin yollarını arayan binlerce kişi, çareyi “oyun”da buldu. Araştırmalar, geçen yıla göre video oyunlarına harcanan paranın yüzde 60, oyun indirmelerinin de yüzde 30 arttığını gösterdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Dr. Gazihan Alankuş, “Salgın hastalıklarla ilgili ‘Plague Inc’ adlı oyunun satışlarında geçen yıla göre yüzde 123 artış gözlemlendi. ‘Animal Crossing: New Horizons’ isimli oyun da ciddi satış rakamlarına ulaştı. Japonya’da, 1.88 milyon fiziksel kopyasının satılmasıyla yeni bir rekor kırdı.”

3 BÖLÜME BURS ŞANSI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak. Tercih sıralamasında 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek.