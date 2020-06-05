YKS'ye girecek öğrenciler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
YKS'ye girecek öğrenciler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Öğrenciler cumartesi günü nüfus müdürlüğünden kimlik başvurusu yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağını bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 15 yaşını tamamlayanların, anne, baba, veli veya vasisi T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası sokağa çıkabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. Kimlik Kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik, fotoğrafla bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- ABD'de polisin yere ittiği yaşlı adam ağır yaralandı
- Uğur Dündar sosyal medyada gündem olan kavgasını anlattı
- Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
- HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi
- Canlı yayında vekilerin tutuklanmasını böyle yorumladı
- Eğlenceyi böyle dehşete çevirdiler! Emniyet peşlerinde
- '65 yaş' isyanı türkü oldu! Büyük ilgi gördü
- Çaldığı etleri kardeşinin kasap dükkanında sattırdı
- Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne özel klip
- Metrobüs ve duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı