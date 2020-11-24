Yol kontrolünde araç içinde ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi
İzmit’te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Gölkay mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çantanın içerisinde 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ve İncil ele geçirildi. Araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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