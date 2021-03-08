Younes Belhanda: “Yanlış anlaşıldım”
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Belhanda, Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, “Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım" dedi.
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, “Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” dedi.
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.
Belhanda, Fransızca açıklamasında,yönetimi Instagram ve Twitter'da dolaşmakla eleştirmiş ve sahaya ile ilgilenilmesi gerektiğini söylemişti.
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