Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı
Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydıncık ilçesi Kazankaya
köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, tedavi gördüğü Kayseri Şehir
Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek, Yozgat'ın
Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.
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ÇOCUK BABASIYDI
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ömer Çekerek'in ölümü ile Yozgat'ta 2020 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
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