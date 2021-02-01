Yunanistan eski Savunma Bakanından Atatürk ve Venizelos mesajı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 12:35

Pire merkezli Ekathimerini'ye demecinde, kişilerarası iyi ilişkilerin, ülkeler arası ilişkilerde olumlu sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Dimitris Avramopulos, "[Yunanistan eski Başbakanı] Eleftherios Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü arasındaki ilişkiler; Turgut Özal ile [Yunan başbakanları] Andreas Papandreou ve Konstantinos Mitsotakis arasındaki iyi ilişkiler de buna birer örnektir" dedi.

"ATİNA HALKI İNÖNÜ TEZAHÜRATI YAPTI"

Ortak bir vizyonu paylaşan; barış, güvenlik ve istikrar gibi ortak hedefleri gerçekleştirmek için maliyeti paylaşmaya hazır olan güçlü siyasi liderlere sahip olunduğunda her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Avramopulos, "Atatürk ve Venizelos, 1922'deki acı olayların ardından 1930'da bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanmasına öncülük ettiler. Bir yıl sonra, 1931'de Atina halkı, Panathenaic Stadyumu'nda Venizelos ve (Türkiye Başbakanı) İsmet İnönü için tezahürat yaptı. Şayet bu mümkünse, neden Yunanistan ve Türkiye güçlü liderlere sahipken bunu şimdi gerçekleştirmeye çalışmayalım?"

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Avramopulos konuşmasının devamında istikşafi görüşmelere ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ülke arasındaki sorunları çözme ve sonuca ulaşma konusunda epey mesafe kat ettik. Kişisel deneyimlerime göre, örneğin göçmen veya güvenlik meseleleri gibi Avrupa ortak çıkarlarını içeren başlıklar üzerine müzakere etmek gerektiğinde, yanıtın olumlu olduğunu söyleyebilirim. Daha az öneme sahip bazı siyasi sorunlara da çözüm bulundu..."

"TÜRKİYE MASAYA LOZAN'I GETİRDİ"

Türkiye'nin istikşafi görüşmeler kapsamında, Yunan adalarının askerden arındırılması ve Lozan Antlaşması'nın revize edilmesi gibi başlıkları masaya getirdiğini belirten Avramopulos sözlerine şöyle devam etti:

"Askerden arındırma konusu uzun yıllardır gündeme gelmedi ve tabii ki Lozan Antlaşması'nın revizyonu da söz konusu değil... Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bu konudaki tavrı çok açık. Askerden arındırma meselesinin, Türkiye’nin pazarlık konumunu güçlendirme amacıyla, iki ülke arasındaki gerginlik dönemlerine müdahale etme eğiliminde olan, Türkiye’nin sürekli gizlenen derin devleti tarafından masaya getirildiğini düşünüyorum..."