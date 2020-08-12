Yunanistan ve ABD'den Türkiye hamlesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:49

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak cuma günü kritik bir görüşmenin Viyana’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile şu an Avrupa’da temaslarda bulunan ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun Viyana’da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüşeceği belirtildi. Oruç Reis’in 23 Ağustos’a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

AB'DE CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin acil toplanacağını duyurdu. Borrell, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajda “Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan’daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz” dedi.

Yunanistan yönetimi, Türk gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle AB Dış İlişkiler Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı. Türkiye sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz’de 23 Ağustos'a kadar geçerli denizcilikte uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan etti.