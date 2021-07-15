Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:17

Yunanistan’ın Ege kıyısındaki en büyük turistik adalarından birisi olan Sisam adasında bugün öğle saatlerinde Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında orman yangını başladı. Yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale sürüyor. Deniz kıyısına yakın bir bölgede başlayan yangın, yöre halkı tarafından çekilen cep telefonları ile canlı yayınlanıyor.

(Bekir Tosun /İHA)



