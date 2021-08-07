Yürekleri ağza getiren anlar böyle görüntülendi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:27

Halkalı'da dün akşam saatlerinde, arkalarında ilerleyen bir araçtan çekilen görüntülerde, patenli iki çocuk otomobile tutunarak tehlikeli yolculuk yapıyor. Sağında tutunan çocuk bir süre sonra otomobili bırakarak önünden geçip kaza tehlikesi atlatıyor.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRİYOR

Tümsekte zıplayan otomobil, solunda tutunan çocuğu yana doğur atıyor ve çocuk akan trafikte düşme tehlikesi geçiriyor.

Görüntü çocukların atlattığı tehlikenin ardından sona eriyor.