Yürekleri ağza getiren anlar böyle görüntülendi
İstanbul Küçükçekmece'de patenli iki çocuğun otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların tehlike atlattıkları da görüldü.
Halkalı'da dün akşam saatlerinde, arkalarında ilerleyen bir araçtan çekilen görüntülerde, patenli iki çocuk otomobile tutunarak tehlikeli yolculuk yapıyor. Sağında tutunan çocuk bir süre sonra otomobili bırakarak önünden geçip kaza tehlikesi atlatıyor.
DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRİYOR
Tümsekte zıplayan otomobil, solunda tutunan çocuğu yana doğur atıyor ve çocuk akan trafikte düşme tehlikesi geçiriyor.
Görüntü çocukların atlattığı tehlikenin ardından sona eriyor.
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