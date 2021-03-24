Yurttaş kongreye tepki gösterirken Bakan Koca tebrik etti

24 Mart 2021 Çarşamba, 17:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne yurttaşlar sert tepki getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismine açılan etikette, "Fahrettin Koca nerede?" diye soruldu. Sosyal medyadan ya tepkiler art arda gelirken Sağlık Bakanı Koca'dan tebrik mesajı geldi.

"Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek" diyen Koca yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'ı da tebrik etti.

Koca'nın mesajı şöyle:

Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum."