Yurttaş kongreye tepki gösterirken Bakan Koca tebrik etti
AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaşanan yoğunluk ve Covid-19 tedbirsizliği kameralara yansımış, yurttaştan ve uzmanlardan tepki gelmişti. Sosyal medyadan açılan, "Fahrettin Koca nerede" etiketinde tepkiler sürerken, Sağlık Bakanı Koca'dan tebrik mesajı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne yurttaşlar sert tepki getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismine açılan etikette, "Fahrettin Koca nerede?" diye soruldu. Sosyal medyadan ya tepkiler art arda gelirken Sağlık Bakanı Koca'dan tebrik mesajı geldi.
"Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek" diyen Koca yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'ı da tebrik etti.
Koca'nın mesajı şöyle:
Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum."
Video Haberler
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Büyük Sarsıntı
- Fed'den faiz açıklaması
- Tepki çeken görüntüler: AKP kongresine lebaleb yolculuk
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Ali Koç: Hocamıza ve teknik kadroya teşekkür ediyorum
- Elvan'dan ekonomik reform paketi açıklaması
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- Mansur Yavaş: “Beni görevden aldırtmak istedi”