Yurttaşa '128 milyar dolar'ı ve patates dağıtımını sorduk
Son günlerde Türkiye gündemini yoğun şekilde meşgul eden 128 milyar dolar ve patates dağıtımını Cumhuriyet TV yurttaşlara sordu. Yurttaşlardan AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki yağdı. İşte o anlar...
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