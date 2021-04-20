Yurttaşa '128 milyar dolar'ı ve patates dağıtımını sorduk

Son günlerde Türkiye gündemini yoğun şekilde meşgul eden 128 milyar dolar ve patates dağıtımını Cumhuriyet TV yurttaşlara sordu. Yurttaşlardan AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki yağdı. İşte o anlar...

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 17:29
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