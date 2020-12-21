Yusuf Yazıcı'dan minik hayranına mesaj var

21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:06

Lille’in PSG ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı’yı izlerken uykuya yenik düşen minik hayranı için anlamlı bir paylaşım yaptı.

Fransa Ligue 1’de haftanın en önemli maçında Lille ile PSG 0-0 berabere kaldı. TSİ 23.00’te başlayan maçı izlemek için bekleyen ancak ilk yarı bitmeden uyuyakalan minik bir taraftarın sosyal medyadaki görüntüsüne Yusuf Yazıcı da kayıtsız kalamadı.

YUSUF'TAN MESAJ

Önündeki bilgisayardan maçı izlerken halının üzerinde uykuya dalan taraftarın fotoğrafını paylaşan yakını ”Uyumadı 11’de Yusuf Yazıcı’nın maçı var onu bekliyorum dedi fakat ilk yarıyı bitirmeden uykuya yenik düştü:) Onların önünde harika bir örneksin” notunu düştü.

Fotoğrafı gören ve alıntılayan Yusuf da, ”Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin” ifadelerini kullandı.

