Yuva olmak isterseniz ne güzel olur: Bambi’nin macerası

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:26

Bambi

Bebeğimize daha rahat bakabilmek için bir süredir Anadoluhisarı’ndaki aile evine geldiğimi yazmıştım. Burada kontrollü de olsa bir köpek nüfusu var. Köpek olunca da illa bana bir aksiyon çıkıyor. Bambi, Hisar’ın köpeklerinden biri.

Muhtemelen golden melezi ve terk edilmiş, hatta sonrasında şiddet görmüş dahi olabilir. Onu en son, karlı günlerden birinde gördüm, arka bacağında belli belirsiz bir sorun vardı, veterinerin önündeki dolu mama kabına diğer köpeklerden çekindiği için yaklaşamıyordu. Ertesi gün, mama alıp onu bulmak için çıktım. Derken öğrendim ki, esnaf iyi niyetle bacağındaki problem için belediyeye haber vermiş. Tüylerim diken diken oldu. Ya bir kenara atılırsa, ya hastalık kaparsa, ya hiç haber dahi alamazsak...

Üstelik Beykoz’da bakımevi yok, köpek İBB’ye aktarılmış. İBB’nin pek çok hizmeti iyileşirken veteriner biriminde durum eskisi gibi. Her yeri aradım. Telefon trafiği sırasında Bambi’nin, iyi duyumlar aldığım, yeni açılan Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürülmüş olabileceği söylendi. Bunun böyle olması için çok dua ettim ama maalesef orada değil, sayısız hayvanın götürüldüğü Kısırkaya’daydı. Neyse ki şansım yaver gitti, onu buldum. Kısırlaştırıldığını, bacağındaki problem için bir süre daha kalacağını öğrendim, kesinlikle geri getirileceğinin sözünü aldım.

İki hafta sonra belediyeyi çağıran esnaf, Bambi’nin getirildiğini ama daha kötü olduğunu söyledi. “Tekrar belediyeyi arayacağım” deyince, engel oldum. Yarayla giden hayvan, tendonu koparak dönmüş. İnsandan kaçmasa Çak bir Pati derneği tedaviye alacaktı, ancak köpeği yakalayacak, tutacak kimse yok. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum.

Meğerse benim gibi, Bambi için uğraşan pek çok semt sakini varmış. Sonunda Pınar Hanım arkadaşlarıyla onu yakalamayı başardı ve tedaviye aldırdı. Bambi’yi Kavacık veteriner Kliniği’nde ziyaret ettim. Kopan tendonu eski haline döndürmek mümkün değilmiş ama bacağın aksi yönüne platin takıldı. Umarım eskisi gibi yürüyebilecek. Bizse, onun sokalara dönmesini istemiyoruz. Zaten bir sokak köpeğinin hayatta kalmak için sahip olması gereken hiçbir özelliğe sahip değil, fazla naif. Bunca emekten sonra, sıcak bir yuvası olsun, güvende olsun, sevilsin istiyoruz.

LÜTFEN YARDIMCI OLUN!

Bambi, 2-3 yaşlarında, erkek, kısır, golden-collie melezine benzeyen, orta boy, korkak, çekingen ama çok uysal ve naif bir köpek. Başka köpeklerle anlaşabiliyor. Evde veya bahçede yaşayabilir. Yuva olmak için veya bir çözüm öneriniz varsa e-posta ([email protected]) aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz.