Yüzüklerin Efendisi’nin bilinmeyen Sovyet uyarlaması ortaya çıktı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:42

İngiliz dilbilimci ve Oxford Üniversitesi profesörü J. R. R. Tolkien'in 1954’de yazdığı, 2001-2003 arasında, ABD yapımı olarak filme çekilen epik fantezi roman Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmadan önce, 1991’de televizyon yapımı olarak çekildiği ortaya çıktı.

Pyatıy Kanal televizyonu, J. R. R. Tolkien’in ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesinin ilk bölümüne dayanılarak tam 30 yıl önce, 1991’de televizyon ekranlarına taşınan ve daha önce kayıp kabul edilen Sovyet yapımı televizyon filmini yayımladı.

Bildirildiği üzere film, 1991 yılında Leningrad Televizyonu’nun stüdyosunda ‘Koruyucular’ adı altında iki bölüm halinde çekildi. Film televizyon ekranlarında sadece bir kez seyircilerle buluştuktan sonra arşive kaldırıldı ve ancak geçen Mart ayında Youtube’da yayımlandı.

Natalya Serebryakova’nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımda başrolleri Valeriy Dyaçenko (Frodo), Georgiy Ştil (Bilbo), Andrey Tenetko (Aragorn), Viktor Kostetskiy (Gandalf) ve Yelena Solovey (Galadriel) paylaştı. Filmde Aragorn’un rolünü üstlenen Andrey Tenetko, Gazeta.ru’ya demecinde Yüzüklerin Efendisi’ne dayanan bir televizyon şovu çekme fikrinin yönetmen Natalya Serebryakova'ya ait olduğunu anlattı.

ARŞİVDEN ÇIKTI

Rus basını ve Moskova merkezli TürkRus'da yer alan haberlere göre, 30 yıldır, var olan tek kopyasının da kaybolduğu sanılan Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet uyarlamasının "tesadüfen" St. Petersburg’daki yerel TV kanalı (5. Kanal) arşivinde bulundu.

"Muhafızlar” adlı dizi filmin, 1991'de adı Leningrad olan St. Petersburg'da sahnelendiği ortaya çıktı. Neredeyse SSCB'nin çöküşünün arifesinde çekilen dizinde başrollerde Viktor Kostenetski ve Georgyi Ştil gibi devrin yıldızları oynamıştı.