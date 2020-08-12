Zam korkusu satışları arttırdı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:20

Kurdaki hızlı yükseliş, zam beklentisini artırdı, tüketici alışverişi öne çekti. Kur artışının ilk olarak yansıtıldığı otomotiv sektöründeki yüzde 10’a varan fiyat artışından sonra, ithal ağırlıklı teknoloji, kozmetik ve hızlı tüketim ürünlerinde de zam beklentisi oluştu. Hafta sonu bu ürünlerin satışında ciddi bir hareketlilik yaşandı. Beyaz eşya ve teknolojide zam gelmesini bekleyen tüketici ertelediği talebini harekete geçirirken, tuvalet kağıdı, saç boyası, bakım kremleri, deterjan ve şampuan gibi ürünlerde ise stok yaptı. Beyaz eşyada yüzde 20’lere varan haftalık artış yaşanırken, teknolojide bu artışlar yüzde 30’ları buldu. En çok satışı yapılan ürünlerden biri de cep telefonları oldu.

TELEVİZYON SATIŞLARI HIZLANDI

Kur artışı ile birlikte taleplerin öne çekildiğini ifade eden Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Gürcan “Pandeminin ardından hep birlikte teknolojinin gündelik yaşamın içinde ne kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğini deneyimledik. Bunun da etkisiyle teknoloji ürünlerine olan talep bir süredir artıyor. Tüketiciler, döviz kurundaki yükselişin kısa vadede ürün fiyatlarına yansıyacağını düşünerek kritik teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Kur artışı sonrası, bir önceki haftaya göre tüm ana kategorilerde ortalama yüzde 30 satışlar arttı. Artışın en yüksek olduğu kategoriler TV, notebook ve tablet oldu. Stoklarımızdaki ürünlerle ve sunduğumuz avantajlı kampanyalarla müşterilerimize oldukça uygun seçenekler sunuyoruz” diye konuştu.

EN FAZLA CİRO CEPTEN GELDİ

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, tüketicilerin elektronik ürün alışverişlerinde daha hızlı aksiyon almalarına yol açtı. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye’de bir önceki haftaya kıyasla ciro bazında önemli bir başarı kaydettiklerini ifade etti. Akıllı saatler dışında tüm kategorilerde büyüme yaşandığını ifade eden Gökyıldırım, şunları söyledi: “Bu yoğunluğun da özellikle süpürge, televizyon ve elektrikli küçük ev aletleri kategorilerinden geldiğini söyleyebilirim. Bu alanlar ülke büyüme ortalamasının üzerinde büyüyen alanlarımız. Yine en fazla ciro getiren departmanımız ise akıllı telefonlar oldu. Mağazalarımızda durum böyleyken mediamarkt.com.tr’de de çok büyük büyümeler gerçekleşti. Burada tüm departmanlarımızda bir artış görülürken elektrikli küçük ev aletleri, televizyon, süpürge ve bilgisayar bileşenleri kategorilerimiz ortalama online büyüme hızımızın da üzerinde büyüdü.”

BEYAZ EŞYA DA HAREKETLENDİ

Tüketicinin beyaz eşyada da ihtiyaçlarını öne çektiğini belirten Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Ali Yıldız, önceki haftaya kıyasla yüzde 20’lik artış olduğunu söyledi. Yıldız “Özellikle pazartesi hareketlilik çok daha fazlaydı. Bu haftanın kur etkisiyle hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı en çok alınan ürünler oldu. Kur artışı fiyatları yüzde 5-10 etkileyebilir. Tüketici bundan kaçınmak için aklındaki ya da ertelediği alışverişi yapıyor” diye konuştu.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, sektör olarak kurlardaki ciddi artışı yakından takip ettiklerine dikkat çekti. Yurddaş, “Şu an kesinleşen bir zam durumu gündemimizde değil fakat Türkiye ekonomisinin gidişatına bağlı olarak perakende kozmetik ve kişisel bakım sektöründe de fiyat artışlarını görmek mümkün olabilir. Watsons Türkiye olarak olası fiyat değişikliklerinde müşterilerimizi mağdur etmemek adına da sık sık kampanya ve indirimler düzenliyoruz. Pandemi döneminde hijyen ve kişisel bakım ürünlerine talep çok fazlaydı fakat yeni normal ile birlikte kozmetik satışlarımız da artış göstermeye başladı” dedi.

TUVALET KAĞIDINA HÜCUM

Dünya gazetesinden Selanay Yağcı'nın görüşlerine başvurduğu perakende mağazası sorumluları, son birkaç gündür özellikle aynı üründen iki ve üzeri alışverişlerin arttığını kaydetti. Çalışanlara göre, tüketicilerin stoklamayı en çok tercih ettiği ürünlerden biri zam şampiyonu tuvalet kağıdı, deterjan ve salça benzeri konserve ürünlerinden oluşuyor. Tüketiciler en çok bu ürünlere zam geleceğini düşünüyor.

ÇİFTER ÇİFTER ŞAMPUAN ALDILAR

Kozmetik zincir marketlerinde de saç boyası, deodorant, şampuan gibi acil ürünlere olan ilgi dikkat çekiyor. Bazı tüketicilerin 4’er adet şampuan aldıklarına şahit olduklarını söyleyen bir kozmetik zinciri mağaza yetkilisi, “Aslında sosyal medyada dolar ya da Euro ne zaman en çok konuşulan konu olsa satışlarımızda ya da mağaza ziyaretlerimizde hissedilen artışlar oluyor. Ancak salgında daha az mağazaya uğrayan müşteri hafta sonu ve akşam üstü daha fazla alışverişe geldi” dedi. Diğer bir kozmetik mağazası çalışanı ise bakım kremleri başta olmak üzere bazı ürünlere şimdiden yüzde 20 zam yansıdığını belirtti.

OTOMOBİL BAYİLERİNDE TELEFON HAREKETLİLİĞİ

Döviz kurundaki hızlı yükseliş, otomobil almayı planlayan bazı tüketicileri de harekete geçirdi. İthal araçlara geçen hafta yüzde 10'a yakın zam yapılırken, yerli araçlarda bu oran henüz yüzde 4'ler civarında. Ancak yerli otomobillerde önümüzdeki günlerde zam oranının yüzde 7'lere kadar çıkması bekleniyor. İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Ziya Alp Gülan, "Otomobil ve hafif ticaride çok yüksek bir talep vardı. Zam endişesi çok büyük bir panik yaratmasa da en azından kur artışı nedeniyle satışlar bıçak gibi kesilmedi” dedi. Otomol CEO'su Uğur Sakarya, henüz asıl zamların yapılmadığı, yerli otomobillere bu hafta ilginin artabileceğini söyledi. EBS Danışmanlık yöneticisi Erol Şahin de "Tüketicide daha çok ne olacak paniği yaşanıyor. Ama sıfır araç siparişi verenler sık sık bayileri arayarak araçların durumunu soruyor. Malum vergisi yatmayan aracın fiyatı her zaman değişebilir” dedi.