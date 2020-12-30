Zeki Çelik yılın 11’ine seçildi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:52

L’Equipe tarafından hazırlanan yılın 11’inde 8 Paris Saint Germain oyuncusu yer alırken kadroda 4 farklı takımdan oyuncu yer aldı. Paris Saint Germain’li oyuncular haricinde Zeki Çelik, Rennes’den Edouardo Camavinga ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder yılın 11’ine seçildi. L’Equipe gazetesinin futbol muhabirleri ve yorumcuları tarafından seçilen 11’de orta saha ve kanat oyuncuları sıralamasında Yusuf Yazıcı 199 puanla 6. sırada yer aldı. Lille’e bu sezon transfer olan Burak Yılmaz ise 188 puanla forvet oyuncuları arasında en iyi 5. isim oldu.

L’Equipe’in hazırladığı 2020’nin en iyi 11’i ise şu şekilde:

1. Kaleci: Keylor Navas – PSG

2. Sağ Bek: Zeki Çelik – Lille

3. Stoper: Marquinhos / Presnel Kimpembe – PSG

4. Sol Bek: Juan Bernat – PSG

5. Orta Saha: Marco Veratti – PSG / Edouardo Camavinga – Rennes

6. Kanat: Angel Di Maria / Neymar – PSG

7. Forvet: Kylian Mbappe – PSG / Wissam Ben Yedder - Monaco