Zeybekoğlu: Ekmek aslanın ağzında değil yandaşın midesinde

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:38

Dünyanın ve Türkiye’nin 2020 yılından beri koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini söyleyen İl Başkanı Zeybekoğlu 17 günlük kapanma için de hükümetin salgının başından beri uyguladığı politikaları devam ettirerek, halkın ihtiyaçlarını görmezden geldiğini savundu.

Zeybekoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü bir sosyal devlet, etkin bir yönetim savaş, afet, deprem, salgın gibi dönemlerde kendisini ispat eder ve vatandaşın yaralarını sarmak için tüm imkânlarını kullanır. 2020 Mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan salgından sonra bakıyoruz ki ülkemizi 19 yıldır yöneten iktidar, ilk günlerde 5 maske dağıtımını bile eline yüzüne bulaştırdı. Ekonomik destek paketi açıklamak yerine İBAN numarası açıklayarak vatandaşa vatandaştan destek istedi. Verilen desteklerin ezici çoğunluğu İşsizlik Fonu’ndan verildi. Bu süreçte binlerce esnafımız ne yazık ki battı, dükkânını kapattı, işsiz kalan vatandaşlarımızın sayısını ne yazık ki sağlam bir istatistik kurumu olmadığı için, olan bütün birikim yok edildiği için bilemiyoruz.

Salgının AKP Lebalep kongreleri, alınmayan tedbirler sonucu kontrolden çıkması ile nihayet tam kapanma için karar alındı. Televizyonlarının başında sabırla bekleyen vatandaşlar 17 günlük kapanma kararını uzun bir konuşmanın son dakikalarında öğrendi. Herkesin beklediği bu süreçte ekonomik destek paketinin de açıklanmasıydı. Ne yazık ki yine esnaf, işçi, üretici için hüsrandı. Üstelik 17 günlük kapanmada vatandaşların özgürlüklerine hukuksuz bir müdahale de vardı. 17 günlük yasaklarda alkol satışının yasaklanması ne pandemi ile ne demokrasi ile açıklanabilir. Nitekim Bilim Kurulu üyesi bir doktor da, bunun pandemi tedbirleriyle alakası olmadığını açıkladı. Vatandaşların özgürlüklerine direk müdahale eden yasakçı AKP gerçek yüzünü tüm halkımıza göstermiştir. Halk Ekmek büfelerine bile tahammülü olmayan, belediyelerimizin yardım hesaplarına bloke koyduran AKP siyasal ve ekonomik ömrünü tamamlamış bir partidir. Vatandaşlarımızın tek tesellisi ise bu sefer İBAN numarası açıklamamalarıdır. Güçlü devlet, güçlü lider, başkanlık sistemi ile tüm sorunları çözeceğiz safsatalarına arttık kimse inanmamaktadır. Çünkü halkın sorunu evine götürmek zorunda olduğu ekmektir. Büyüklerimizden duyduğumuz ekmek aslanın ağzında deyimi AKP zamanında ekmek yandaşın midesinde olmuştur.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen bu kötü günleri de hep birlikte atlatacağız. Demokrasiden ayrılmadan, özgürlüklerimiz için mücadele ederek, birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak.”