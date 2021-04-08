Zirve takibindeki Fenerbahçe Malatya'da 3 puan arıyor
Saat 19.00'daki maç öncesi ilk 11 belli olmadı.
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hedef 3 puan.
Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'da Malatya'da oynamayacaklar.
Saat 19.00'daki maç öncesi ilk 11 belli olmadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:
"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.
Malatyaspor'da ise Umut Bulut başta olmak üzere 5 oyuncu kadroda yer almıyor!
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