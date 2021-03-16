Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri dönüyor

16 Mart 2021 Salı, 16:05

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı İsveç Milli Takımı'na davet edildi.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Janne Andersson, milli takımın Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmıştı.

116 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutan Ibrahimovic, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi dönüş sinyali vermiş ancak teknik direktör Andersson tarafından kadroya dahil edilmemişti.