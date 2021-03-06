Zonguldak'ta 25 yaşındaki işçi, alt yapı çalışmasında göçükte kalarak hayatını kaybetti
Zonguldak'ta alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi Tayfun Sağlam (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan alt yapı çalışmaları sırasında açılan çukurda çalışan Tayfun Sağlam, toprak kayması sonucu oluşan göçükte kaldı.
Göçükten kurtarılan Sağlam, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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