Zorla evlendirilmeye çalışılan çocuk, hayatta kalma mücadelesini kaybetti

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:11

Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler bulunmaktadır...

Diyarbakır’da evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37) amcasının kızı Emine'yi (16) kuma almak istedi. 16 yaşındaki çocuk, kuzeninin kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı, fail kaçtı. Saldırıya uğradığı 4 Şubat'tan bugüne yaşam mücadelesi veren Emine, 138 günün ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Aslan Karakaş, halen yakalanamadı.

‘’NE OLUR ELİNİZDEN GELENİ YAPIN’’

Emine'nin, yaşamını yitirmeden önce doktorlardan kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu ifadeleri şöyle:

‘’Ben Emine, 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen."