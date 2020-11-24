Zorunlu trafik sigortasında 9 ayda 1.4 milyar TL teknik kâr elde edildi

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı ilk 9 aylık “teknik” veriler, sektörün hayatdışı branştaki güçlü teknik kârlılığını sürdürdüğünü ortaya koydu. Bu sonuçta, artan gelirler ve genel olarak azalan hasarların yanında özellikle zorunlu trafik sigortasının üçüncü çeyrek performansı etkili oldu. İşte detaylar:

SAĞLIK GÜÇLENDİ

- Hayatdışında ilk 9 aylık teknik kâr 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 97.5 artarak 7.2 milyar liraya çıktı. Yılın üçüncü çeyreğindeki teknik kâr da 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 57.6 artarak 2.4 milyar lira oldu. Hasar ödemeleri ise ilk 9 ayda yüzde 6.6 azalarak 19.5 milyar liraya inerken, üçüncü çeyrekte yüzde 3.5 artarak 7 milyar lirayı buldu. Teknik kâr/zarar oranı ise iyileşerek ilk 9 ayda yüzde 14.5’ten yüzde 24’e yükseldi.

- Hayatdışının en büyük alt branşı olan zorunlu trafik sigortasında, 2019’un ilk 9 ayında 811 milyon lira olan teknik zarar, bu yılın aynı döneminde 1.4 milyar lira teknik kâr, 2019’un üçüncü çeyreğinde 9.7 milyon lira olan zarar da 600.8 milyon lira kâra dönüştü. Bu branşta hasar ödemleri ise ilk 9 ayda yüzde 3.6 azalarak 7.2 milyar liraya inerken, üçüncü çeyrekte neredeyse hiç değişmeyerek 2.3 milyar lirada kaldı. Ayrıca zorunlu trafikte geçen yıl yüzde -10.1 olan teknik kâr/ zarar oranı iyileşerek yüzde 14.8’e ulaştı.

- Kaskoda ise teknik kâr ilk 9 ayda yüzde 64.6 artarak 2 milyar lira, üçüncü çeyrekte yüzde 13.2 artarak 391.8 milyon lira oldu. Hasar ödemeleri de, ilk 9 ayda yüzde 9.9 azalarak 3.8 milyar lira, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7 artarak 1.6 milyar lira oldu.

- Yılın ilk 9 ayında ayrıca, hastalık- sağlıkta yüzde 96.3 artarak 1.5 milyar TL teknik kâr oluşurken, genel sorumlulukta yüzde 519 artışla 383.5 milyon lira zarar elde edildi.

HAYAT YAVAŞLADI

- Öte yandan hayat branşında ise yılın ilk 9 ayında yüzde 26.1 artışla 2.1 milyar lira teknik kâr elde edildi. İlk 6 ayda artış yüzde 42.6 idi. Bireysel kredilerin temmuzdan itibaren pahalanması teknik kârdaki artış hızını düşürmüş görünüyor.

- Ödenen hasarlar ise ilk 9 ayda yüzde 26.7 artarak 3.1 milyar lira oldu.

UYDULARA 2.2 MİLYAR LİRA TEMİNAT VERDİ

Türkiye Sigorta ile Türksat’ın önemli bir işbirliğine imza attığı açıklandı. Bu kapsamda değeri 280 milyon doları aşan haberleşme uyduları “Türksat 3A”, “Türksat 4A” ve “Türksat 4B” 1 yıl süreyle sigortalandı ve risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira TL’lik teminat verildi. Türkiye Sigorta İcra Başkanı Atilla Benli, etki alanlarını Türkiye’nin değerlerini büyütmek üzere genişlettiklerini belirtirken, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, uydu haberleşmede bölge lideri ve örnek kurum haline geldiklerini vurguladı.

BES İÇİN EK KATKI PAYI KAMPANYASI

BNP Paribas Cardif, bireysel emeklilik sistemi (BES) konusunda yeni kampanya başlattı. Verilen bilgiye göre şirketin BES müşterileri, 31 Aralık’a kadar hesaplarına internet şubesi, “Cepte Cardif”, müşteri temsilcileri, çağrı merkezi veya acente aracılığıyla tek seferde yatırdıkları her 5 bin TL’lik ek katkı payına 50 TL ek fayda kazanacak. Ek faydalar, 15 Mart 2021 tarihinde ilgili hesabın yürürlükte olması ve ödüle konu olan ek katkıların iptal edilmemiş olması koşuluyla 3 işgünü içinde ödenecek.

RİSKLERİN YÖNETİMİNDE ‘ALACAK’ BEŞİNCİ OLDU

Euler Hermes’in, Türkiye’nin ciro bazında en büyük 500 şirketiyle yaptığı “3. Ticari Alacak Risk Yönetimi” anketinin sonuçlarına göre, bu riski yönetmek için en çok kullanılan ürün yüzde 38 ile “banka teminat mektubu” oldu. Bunu yüzde 31 ile “müşteri çeki/ munzam senet”, yüzde 28 ile “doğrudan borçlandırma”, yüzde 27 ile “alt müşteri çeki” ve yüzde 24 ile “alacak sigortası” izledi. Yine ankete göre şirketlerin yüzde 50’sinde ticari alacak riski yönetiminden “finans/ krediler birimi” sorumlu Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi Ahmet Ali Bugay, belirsizliğin korunma ihtiyacını artırdığını belirtti.

‘HAYAT SİGORTALARININ ÖNEMİ HIZLA ARTIYOR’

AvivaSA’nın, yaşlılıkla ilgili farkındalığı artırmak için başlattığı “Her Yaşta” projesinin geldiği noktayı ve bu kapsamda yeni başlatılan “Yaşı Yok” kampanyasını anlatmak için düzenlenen toplantıda konuşan AvivaSA Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, salgının da etkisiyle bugün en önemli konunun sağlık olduğunu vurguladı. Koruca şöyle devam etti: “Hayat sigortalarının önemi artıyor. BES birikimleri bu kara günlerde önemli faydalar sağladı. Sektör bu konuda iyi bir performans ortaya koydu” diyen Kuruca, ayrıca yaşlı bakım sigortasının Türkiye’de de gündemde olan bir konu haline geldiğini, ancak bu ciddi bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kuruca, “İmkânı olanlar açısından da altyapı yetersiz ve kısmen kayıt dışı.”