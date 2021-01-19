Zorunlu trafik sigortasında ortalama prim bu ay 743 liraya çıktı

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Tüketiciler tarafından Türkiye’de en çok kullanılan sigorta branşlarının başında gelen zorunlu trafik sigortası, prim (fiyat) açısından yeni yıla hareketli bir başlangıç yaptı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) gerçek zamanlı izlediği verilere göre, ocak ayında bugüne kadar yazılan toplam primlerin ortalama değeri 743 liraya yükseldi. Bu rakam geçen yılın ocak ayında 646 liraydı. 2020 yılının aynı ayına göre artış yüzde 15 oldu. Bilindiği gibi Nisan 2017’de başlayan zorunlu trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulaması bu yıl da devam edecek. Bu kapsamda, şirketlerin fiyat politikalarının dışında bu yıl primler yasal olarak her ay yüzde 1 artırılabilecek. SBM’nin 2020’yi kapsayan verilerinin detayları ise şöyle oldu:

‘2. BASAMAK’ DÜŞTÜ

- Yazılan prim değeri toplamı 15.7 milyar lira, poliçe sayısı 24 milyon 396 bin 360 adet oldu.

- Ortalama yazılan primde en düşük değer 627 lira ile ağustos, en yüksek değer 661 lirayla aralık ayında oluştu. 2019’da 638 lira olan yıllık ortalama ise 2020’de yüzde 1.2 artışla 645 liraya çıktı.

- Çok hasarlı araçlardan hasarsız araçlara kadar 1’den 7’ye sıralanan tarife basamakları açısından bakınca, yazılan poliçe adedi yüzde 23 ile en çok ikinci basamakta düştü. En çok artış ise yüzde 20.66 ile dördüncü basamakta yaşandı. Aynca birinci basamakta yüzde 20.8, üçüncü basamakta yüzde 9.8, altıncı basamakta yüzde 7.5 düşüş olurken, beşinci basamakta yüzde 1.6 ve yedinci basamakta yüzde 5.2 artış görüldü.

OSEM TAAHHÜT SUNDU, SORUŞTURMA SONLANDIRILDI

Rekabet Kurulu, Türkiye Sigorta Birliği ve OSEM Sertifikasyon’un sunduğu taahhütleri kabul ederek Eylül 2019’dan bu yana yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdığını duyurdu. Bu taahhütlerin rekabet sorunlarını giderdiğini açıklayan Kurul, OSEM tarafından sunulan hasar onarım merkezlerine ve eşdeğer parça tedarikçilerine yönelik standart belirleme ve sertifikalandırma hizmetleri ile toplu yedek parça alımı faaliyetlerinin rekabeti engellediği, OSEM Portal adlı hasar yönetim sisteminin rekabete hassas bilgileri şeffaf hale getireceği iddialarına yönelik soruşturma yapıyordu.

UZAKTAN ÇALIŞMA İÇ İLETİŞİME İHTİYACI ARTIRDI

Anadolu Sigorta’nın “Biz Bize” mobil uygulamasıyla çalışanlarına yeni bir buluşma noktası sağladığı açıklandı. Bu uygulama üzerinden anlık paylaşım da yapabilecek. Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, bu konuda şu vurguyu yaptı: “Uzaktan çalışma bize kurumlarda iç iletişimin yaşamsal bir önemde olduğunu bir kez daha gösterdi. Günümüzde şirketlerdeki sürdürülebilir başarının sırrı, güncel stratejiler ve yenilikçi kurumsal teknolojilerle çalışanları desteklemekten geçiyor.”

‘DANIŞMANLAR’A YETKİNLİK KAZANDIRACAKLAR

MetLife Emeklilik ve Hayat, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) işbirliğinde “Satış Fakültesi” programı başlattı. Online dersliklerde gerçekleşecek eğitimlerle finansal danışmanların uzaktan satış yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Salgının yarattığı değişikliklere atıf yapan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Yaşam boyu eğitimin önemine inanan bir kurum olarak özellikle insan kaynağımızın gelişimine yatırım yapmayı son derece önemsiyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYATLA TUTKULU BÜYÜYECEKLER

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, 2020 yılını 9.5 milyar lira aktif büyüklük, 6.5 milyar lira teknik rezerv ve 2.3 milyar lira öz sermayeyle kapattıklarını açıkladı. Yeni yılda yola “Gelecek için Hazırız” diyerek çıktıklarını da belirten Ölken şöyle devam etti: “Hedefimiz sürdürülebilir fiyatlamaya dayalı bir şekilde ‘tutkulu büyüme’. Bu noktada çalışanlarımız ve acentelerimizin hedefimize ve mükemmel müşteri deneyimine yönelik tutkusuna güvenimiz tam. Üç yıl önce hayata geçirdiğimiz ve işimizin her aşamasında verimliliğe katkı sağladığını memnuniyetle takip ettiğimiz Sigorta 4.0 da stratejimizdeki yerini koruyacak. Grubumuz içinde örnek bir şirket olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

‘KREDİ DIŞI’ PRİMLERİN PAYINI ÇOĞALTACAKLAR

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, bireylerin pandemi nedeniyle birçok alanda kendilerini daha fazla güvende hissetme ihtiyacı duyduğunu belirterek “Bu dönemde başta sağlık olmak üzere hayat sigortalarında farkındalık arttı” dedi. Yeni yılda kendi çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Kuriş şöyle devam etti: “Öncelikle kredi bağlantılı olmayan sigortalarımızın payını prim üretimi içerisinde artırmak istiyoruz. Yeni girdiğimiz sağlık alanında, yaygın kuruluş ağımız ve ürünümüzü zenginleştirmek için eklediğimiz ek sağlık hizmetlerimizle müşterilerimize online dahil farklı temas noktalarında en iyi ürünü ve hizmeti sunan şirket olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

‘ENERJİYİ YENİLİKLERLE DESTEKLİYORUZ’

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yenilenebilir enerjinin önem kazandığını belirterek sigorta şirketlerinin de yenilikçi ürünlerle bu yatırımları desteklediğini belirtti. “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında açıklama yapan Benli, şu bilgileri verdi: “Enerji santrallarında dünyada en çok tercih edilen poliçe türü gerek yatırım gerek işletme döneminde tüm riskler sigortasıdır. Ülkemizde de bazı şirketler, tesislere özel olarak tasarlanan tüm riskler teminatı üzerinden ilerlerken, bazı şirketler HES-GES-RES projelerini, kurulum ve işletme dönemi olarak iki aşamaya ayırıyorlar.”

KÂR KAYBI ÖNEMLİ

Bu tür enerji tesisleri için en önemli teminatlardan birinin kâr kaybı teminatı olduğunu da vurgulayan Benli, “Bu teminatla uzun süreli iş durmalarında ciddi anlamda maddi kayıpların önüne geçilebiliyor. Bu ürünün faydalarını doğru anlattığımızda sektördeki penetrasyonun çok daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyoruz” dedi.

‘SİBER SALDIRGANLARIN HEDEFİ SİGORTACILAR

BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, kişilerin sağlık ve maddi bilgileri gibi kişisel verilerini barındıran sigorta şirketlerinin, siber saldırganların gözde hedefleri haline geldiğini söyledi. Bu kapsamda sundukları hizmetle ilgili bilgi veren Lostar, “Platformumuza farklı ülkelerden dahil olan, farklı teknikler kullanan yüzlerce güvenlik araştırmacısı sayesinde bir siber saldırgan bakış açısıyla sistemleri uygun maliyetle test ediyoruz. Onlara farkında olmadıkları açıklarını gösteriyoruz” dedi.

DİJİTAL ASİSTAN GUPİ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Groupama Sigorta, müşterilerine hizmet verecek dijital asistanı Gupi’yi tanıttı. Yapılan açıklamaya göre ilk olarak şirketin web sitesi üzerinden hizmete başlayan Gupi sayesinde sigortalılar işlemlerini zamandan bağımsız olarak kolay ve hızlıca yapabilecek. Sitem sahip olduğu yapay zekâ ve akıllı teknoloji sayesinde gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak hasar dosya sorgulama, poliçe sorgulama gibi birçok kişiselleştirilmiş işlemi kolayca yapabiliyor. Sitem IVR, mobil ve WhatsApp’a da uyarlanacak.

‘HER YAŞTA’, PANDEMİ DESTEĞİYLE SÜRÜYOR

AvivaSA’nın, toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak hedefiyle başlattığı “Her Yaşta” projesi çerçevesinde belediyelerle işbirliği yaparak “Pandemi Yardım Projesi Planı”nı hayata geçirdiği açıklandı. Bu kapsamda hazırlanan sağlıklı gıda kolileri ile sağlık ve hijyen paketleri, İstanbul’un Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi ve Sultanbeyli ilçelerinde dağıtıldı. İzmir, Bursa ve Ankara’da da benzer uygulama yapıldı. AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, 60 yaş üstü 2 bin 300 kişiye ulaştıklarını belirtti.